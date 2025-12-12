Streaming sin anuncios: usuarios podrán elegir si los reciben o no en sus plataformas

A partir del próximo 13 de diciembre, los usuarios de servicios de streaming en México podrán optar por recibir o no anuncios en sus plataformas, como parte de un decreto presidencial publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación que modifica las reglas de suscripciones y publicidad en estos servicios digitales.

El cambio tiene como objetivo proteger al consumidor al dar mayor control sobre la recepción de publicidad en plataformas de streaming, así como transparentar la publicidad que se muestre durante la experiencia de uso.

También deberán evitar estrategias de venta que no brinden información clara y suficiente, especialmente cuando se dirijan a población vulnerable, como niños, adultos mayores o personas enfermas.

Además, los proveedores de streaming tendrán que informar de manera destacada y accesible sobre cobros automáticos, su periodicidad, monto y fecha, requiriendo siempre el consentimiento expreso del usuario. En caso de renovaciones automáticas, deberán notificar con al menos cinco días de anticipación, permitiendo cancelar sin penalización.

La Profeco reiteró que los consumidores pueden presentar quejas o denuncias si estas disposiciones no se cumplen. Con estas reglas, las plataformas de streaming deberán ofrecer opciones claras para que los usuarios decidan si desean ver anuncios o mantener su experiencia sin publicidad, consolidando un mayor control sobre sus suscripciones.