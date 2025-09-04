Revelan póster y elenco de “Street Fighter” live-action

El universo de Street Fighter cobra vida en la pantalla grande con una esperada adaptación. Ya se conoce la fecha de su lanzamiento oficial: el 26 de octubre de 2026, una noticia que llegó junto con el debut de su primer póster oficial.

Entre las sorpresas del elenco, la participación de Cody Rhodes, estrella de la WWE, destaca al interpretar al personaje Guile. Su presencia eleva las expectativas de los seguidores del juego y del espectáculo de lucha libre, sumando un atractivo único a la cinta.

La producción de esta cinta, que promete emocionar a los fans, cuenta con Kitao Sakurai en la dirección. El guión, en su versión más reciente, es obra de Dalan Musson.

Aunque los cineastas Danny y Michael Philippou figuraron como opciones iniciales para dirigir, optaron por retirarse del proyecto. La unión de Legendary Pictures y Capcom impulsa el desarrollo, mientras que Sony Pictures gestiona la distribución a nivel mundial.

¿Cuál es el elenco de Street Fighter Live Action?

La película presenta una notable lista de talentos para dar vida a los icónicos luchadores:

Noah Centineo asume el papel de Ken.

Andrew Koji interpreta a Ryu.

Jason Momoa se transforma en Blanka.

Roman Reigns encarna a Akuma.

50 Cent da vida a Balrog.

Callina Liang es Chun-Li.

Andrew Schulz interpreta a Dan Hibiki.

Orville Peck será Vega.

El antagonista principal, M. Bison , es interpretado por David Dastmalchian .

Para incrementar la anticipación, la campaña promocional ya difunde una imagen en redes sociales. Esta simula una pantalla de selección de personajes de videojuego, con los actores dentro de recuadros, y un mensaje que anticipa: “muy pronto comenzará el juego”.

¿Qué es Street Fighter?

Street Fighter es una serie de juegos de lucha muy reconocida; su primera entrega vio la luz en 1987. Los títulos se centran en un torneo mundial de lucha organizado por M. Bison, el líder de la organización Shadaloo.

La franquicia mantiene su importancia, con Street Fighter 6, ganando el premio al “Mejor Juego de Lucha” en los Game Awards de 2023.

Esta nueva adaptación cinematográfica busca honrar y expandir ese gran legado.