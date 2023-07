Studio Ghibli: ‘¿Cómo vives?’ es todo un éxito en Japón

El aclamado director japonés Hayao Miyazaki ha vuelto a cautivar a la audiencia con su última película, “Hoy do you live?“, que se estrenó en Japón la semana pasada, rompiendo récords de taquilla y convirtiéndose en el segundo mejor estreno en la historia de Studio Ghibli, solo por detrás de “El Viaje de Chihiro”.

“How do you Live?” ha intrigado a los fanáticos desde principios de año, cuando se reveló un misterioso póster sin dar más detalles de la trama. Esta estrategia de marketing inusual solo sirvió para aumentar el interés y la expectativa en torno a la película.

A diferencia de las prácticas habituales de promoción, Miyazaki decidió mantener en secreto todos los avances y tráilers, ante su deseo de recrear la emoción de su infancia, cuando solo tenía un cartel y un título para imaginar de qué trataba una película.

Las primeras críticas han sido abrumadoramente positivas. Richard Eisenbeis de Anime News Network elogió la película, describiendo cada fotograma como una obra de arte por sí mismo y resaltando la belleza de su conjunto. Sin embargo, también mencionó que la trama puede resultar predecible.

Matt Schley de BBC News destacó las obsesiones temáticas y las visuales impresionantes características de Miyazaki, mientras que Emma Steen de Time Out Japan señaló el tono más maduro y los momentos inquietantes que distinguen a esta película de sus trabajos anteriores.

El legado de Studio Ghibli llegará a Occidente

La buena noticia es que GKIDS, una distribuidora especializada en películas japonesas, ha anunciado que “How do you live?” llegará a Estados Unidos a finales de este año bajo el título “The Boy and the Heron” (El niño y la Garza).

Sin embargo, aún no hay información sobre su lanzamiento en España y Latinoamérica, por lo que los fanáticos de la región tendrán que esperar a que se anuncie un acuerdo con Studio Ghibli o Selecta Visión, otra productora internacional.

A pesar de este inconveniente, las expectativas siguen siendo altas y la espera parece valer la pena. “How do you live?” ha sido elogiada como una obra maestra madura y compleja, que combina la belleza visual con una historia conmovedora.

De modo que los fanáticos de Miyazaki y del anime en general aguardan ansiosamente su llegada a las salas de cine de América Latina, mientras se espera su inminente lanzamiento en Norteamérica en los próximos meses de 2023.