¿Harry Styles o Austin Butler? ¿Con quién sale Zoë Kravitz?

La actriz Zoë Kravitz vuelve a estar en el centro de los reflectores y no precisamente por un estreno de cine. En los últimos días, la estrella de The Batman ha sido captada en actitudes cariñosas tanto con Harry Styles como con Austin Butler, lo que ha desatado una ola de rumores y confusión en redes sociales sobre quién sería realmente su nueva pareja.

Paseo romántico en Roma con Harry Styles

El 24 de agosto, un paparazzi sorprendió a Harry Styles y Zoë Kravitz caminando de la mano por las calles de Roma. El video rápidamente se viralizó en redes sociales, acumulando millones de reproducciones y comentarios de fanáticos que celebraron lo que parecía el inicio de un romance.

Styles, vestido de azul, y Kravitz, con un vestido blanco y accesorios casuales, se dejaron ver sonrientes y relajados durante su paseo. Para muchos, esta escena confirmó una nueva historia de amor.

Pero… ¿y Austin Butler en París?

La sorpresa llegó porque apenas un día antes, el 23 de agosto, Zoë Kravitz fue vista en un bar de París en un abrazo con Austin Butler, su compañero de reparto en la película Caught Stealing. En fotos y videos publicados por medios internacionales, ambos aparecieron muy cercanos, lo que alimentó las versiones de un posible romance entre ellos.

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas aseguran que existe “química evidente” entre Kravitz y Butler, aunque aún no se trataría de una relación formal.

Fans enloquecen en redes sociales

En X (antes Twitter), los comentarios no se hicieron esperar:

“Ayer Snapchat me dijo que Zoë estaba con Austin Butler y hoy Twitter me dice que está con Harry Styles. Qué hermoso todo”.

“HARRY STYLES Y ZOË KRAVITZ, NO SABEN LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA MÍ”.

Mientras unos celebran la posibilidad de ver a Kravitz junto al ex One Direction, otros apuestan por la química con Butler tras compartir pantalla en su nueva película.

Entre romances pasados y nuevos rumores

Harry Styles terminó en mayo de 2024 su relación con la actriz Taylor Russell, mientras que Zoë Kravitz rompió su compromiso con Channing Tatum en octubre del mismo año. Por su parte, Butler cerró en enero su noviazgo con la modelo Kaia Gerber.

Por ahora, ninguno de los tres involucrados ha hecho declaraciones públicas, lo que mantiene viva la incógnita: ¿es Harry Styles o Austin Butler el verdadero nuevo amor de Zoë Kravitz?