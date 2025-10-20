Marruecos gana a Argentina la final del Mundial Sub-20. La decisión arbitral resultó decisiva para el resultado.

Con dos goles de Yassir Zabiri, Marruecos le ganó (2-0) a la selección de Argentina en la gran final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Desde los primeros minutos, la final entre Argentina y Marruecos en Santiago de Chile se pintó de tensión y controversia. A los seis minutos del encuentro, el portero argentino Santino Barbi cometió una falta al borde del área contra Yassir Zabiri, que el árbitro italiano Maurizio Mariani inicialmente dejó correr. Tras el reclamo de Marruecos, el VAR intervino y determinó la falta, sancionando tiro libre directo. Zabiri lo ejecutó con maestría y abrió el marcador.

La decisión arbitral resultó decisiva: el argentinismo se encontró desorientado y en desventaja, mientras que el conjunto marroquí ganó confianza. La falta de expulsión de Barbi —se consideró que no cumplía con los criterios para cortar una ocasión manifiesta de gol— evitó la roja directa, pero el impacto psicológico ya estaba hecho. En ese contexto, Marruecos capitalizó la ventaja y consolidó su dominio.

Este partido no solo definía un título, sino que representaba un hito para Marruecos : por primera vez en la historia de esta categoría alcanzaron la final, consolidando su sur emergente como potencia juvenil del fútbol mundial.

Argentina entró con la ilusión de regresar al trono juvenil, pero el inicio abrupto del partido alteró su guion. La sustitución de Valentino Acuña al minuto 34 reflejó la urgencia del equipo de Alberto Paçente para buscar revertir la situación.

El segundo tanto de Marruecos llegó tras una eficaz contra guiada por Othmane Maamma, figura del torneo, que asistió a Zabiri para el 2-0 antes del minuto 35. Con dos goles de ventaja, el ritmo del partido cayó, y Argentina intentó reacondicionarse tácticamente sin éxito. La combinación de un arranque caótico y un rival efectivo dejó a la Albiceleste sin margen de maniobra.

Más allá del marcador, este duelo deja varias lecciones. La capacidad de Marruecos para atacar la vulnerabilidad temprana del rival y manejar la presión contrasta con la fragilidad defensiva y anímica de Argentina. Y la controversia arbitral al inicio aporta un elemento extra: ¿hubiera sido diferente sin esa jugada? En cualquier caso, el resultado marca un antes y un después para ambos equipos y destaca el valor del VAR y decisiones arbitrales en instancias definitivas.