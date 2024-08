Subcomandante Marcos lanza duras críticas contra AMLO y lo compara con Díaz Ordaz y Salinas

El Subcomandante Marcos, icónico personaje y vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) reapareció para lanzarse con todo contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien comparó con varios expresidentes que han sido señalados de corrupción y otras malas prácticas.

En una carta titulada “El Viaje”, y firmada por el subcomandante señala que el gobierno de la 4t es lo mismo que las anteriores administraciones, pero solo cambió “de piel la víbora”.

“Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto. ¿Quién es? Lo del autoelogio y lo chillón, sí es parte del estilo personal de gobernar”, señala en la carta.

Y aunque no mencionó a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que el próximo gobierno será más de lo mismo, ya que se sigue sin atender las causas importantes, pero sobre todo, sin ver al de “abajo”.

“El error que se cometió antes del ‘beneficio de la duda’, se repite. Quienes nos criticaron por no apoyar y criticar el cambio de piel de la víbora, fueron los más ferozmente atacados por su defendido. Ahora lo vuelven a hacer, amparándose en que “es mujer”. Hombre, mujer, otroa, no importa. Allá arriba está el problema, no la solución. Si no miran hacia abajo, seguirán tropezando con la misma piedra. Y eso ya sería patológico“, continuó.

Subcomandante Marcos habla sobre la reforma judicial de AMLO

El vocero del EZLN también comentó sobre la reforma judicial que propuso López Obrador, donde señala que los jueces y magistrados deben ser elegidos a través del voto popular, entre otros cambios.

“La supuesta ‘defensa’ del Poder Judicial no es sino una autodefensa. Los criminales tienden a unirse cuando se ven amenazados. Lo que está en juego no es la autonomía de los jueces, sino quien maneja el negocio de la compraventa de la justicia”.

Finalmente, menciona que el bloque opositor, conformador por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, no supo posicionarse como una opción de “centro”, pero tampoco como opción de “derecha”.