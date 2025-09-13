Van 13 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; Brugada confirma muerte de la abuela Alicia Matías

¡La alcaldía Iztapalapa sigue en shock! A 13 muertos se elevó la cifra de víctimas mortales por la explosión de una pipa el pasado 10 de septiembre, según el reporte que a las 9:04 am de este sábado emitió la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México a través de su cuenta de “X” (antes Twitter).

Entre la lista de fallecidos se ha confirmado el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la abuela que heroicamente salvó a su nieta protegiéndola con su cuerpo. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lamentó profundamente la pérdida de la señora Matías, destacando su acto de amor incondicional que ha conmovido a toda la capital.

Tras la devastadora explosión ocurrida en la zona del Puente de la Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que otras dos personas perdieron la lucha en una cama de hospital.

El balance actualizado, con corte a las 10:00 horas de este sábado, también reporta 40 personas hospitalizadas y 30 dadas de alta.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha reconocido que han sido “días difíciles” y ha reafirmado el compromiso de su administración para seguir cerca de las familias afectadas.

Alicia Matías, la heroína de Iztapalapa, fallece tras proteger a su nieta

La noche del viernes 12 de septiembre, la comunidad se despidió de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, cuya historia de valentía conmovió a miles. Alicia perdió la vida a causa de las graves quemaduras que sufrió durante la explosión de la pipa.

La “heroína de Iztapalapa” había permanecido hospitalizada en estado crítico en el Hospital Magdalena de las Salinas, con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Su acto instintivo de proteger a su nieta con su cuerpo la convirtió en un símbolo de amor incondicional y sacrificio.

Lee más: Muere influencer Marian Izaguirre en Michoacán

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, manifestó su “inmensa tristeza” por el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro. A través de una publicación en su cuenta oficial de “X” a las 7:29 am de hoy 13 de septiembre.

“Una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame”, posteó Clara Brugada en “X”.

Alicia Matías Teodoro, originaria de Iztapalapa, era reconocida por su compromiso con el trabajo y su familia. Se desempeñaba como checadora en la base de camiones de Santa Martha, una labor que realizaba llevando consigo a su nieta para cuidarla mientras su hija trabajaba en labores de limpieza.

Antes de este empleo, Alicia se dedicaba a vender dulces, mostrando siempre su esfuerzo por apoyar la crianza de su nieta. La profunda conexión entre abuela y nieta era evidente, y así fue que el día de la tragedia ambas se encontraban juntas.

Tras la explosión, una de las primeras y más impactantes imágenes que circularon mostró a Alicia con visibles quemaduras, mientras un policía auxiliaba a su nieta en brazos.

Lee más: Reportan socavón en la carretera Transpeninsular rumbo a Cerritos

La hija de Alicia, Cinthya Jazmín Carrillo Matías, ha compartido el dolor de no haber podido estar al lado de su madre, pues se encuentra al pendiente de la salud de su propia hija, la nieta de Alicia, quien sigue recibiendo atención médica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc.