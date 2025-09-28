Sube a 31 el número de muertos por la explosión de pipa en el Puente de la Concordia

La cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, aumentó a 31 víctimas, tras la muerte de un médico que permanecía hospitalizado por quemaduras graves.

Las autoridades confirmaron que Óscar Uriel García Rivera, médico urólogo de 31 años, falleció este 27 de septiembre por complicaciones derivadas de las quemaduras que sufrió en la explosión. Con su muerte, el saldo mortal del accidente asciende a 31 víctimas.

De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 13 personas permanecen hospitalizadas y 40 han sido dadas de alta, mientras continúa la atención médica y el monitoreo a los afectados.

Cómo ocurrió la tragedia

El accidente se produjo cuando una pipa cisterna que transportaba gas LP volcó e impactó contra la estructura del Puente de la Concordia, provocando una fuga masiva y una posterior explosión que arrasó con viviendas y vehículos aledaños. La onda expansiva alcanzó un radio aproximado de 180 metros.

Investigación y responsabilidades

La Fiscalía capitalina mantiene abiertas las carpetas de investigación por homicidio doloso, lesiones y daños a la propiedad. Peritajes preliminares apuntan a exceso de velocidad como posible causa del siniestro. La empresa propietaria de la pipa enfrenta señalamientos de negligencia y se le exige colaborar en la reparación del daño.

Reacciones y apoyo a víctimas

Familiares de los fallecidos y vecinos de la zona han pedido justicia, atención médica integral y compensaciones económicas. El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso de brindar apoyo y reforzar los protocolos de seguridad para evitar tragedias similares.