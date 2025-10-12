Sube a 41 la cifra de muertos por lluvias en México

Las lluvias torrenciales que azotan gran parte del país han dejado un saldo preliminar de 41 personas fallecidas y cientos de familias afectadas. Autoridades federales y estatales mantienen operativos de emergencia para atender los daños y rescatar a quienes permanecen incomunicados.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, los estados con mayor número de víctimas son Hidalgo (16), Veracruz (15), Puebla (9) y Querétaro (1). Además de las pérdidas humanas, se reportan afectaciones severas en carreteras, viviendas, tendidos eléctricos y sistemas de agua potable.

En Veracruz, los municipios de Poza Rica, Álamo Temapache y Tempoal registraron inundaciones históricas. En las zonas serranas de Puebla e Hidalgo, los deslaves bloquearon caminos rurales y dañaron decenas de viviendas.

El Plan DN-III-E y el Plan Marina se activaron desde el viernes para auxiliar a la población en riesgo. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina participan en labores de rescate, distribución de alimentos y retiro de escombros.

La Presidencia de la República informó que continúa la coordinación con gobiernos estatales y municipales para fortalecer el apoyo a las comunidades damnificadas. Se enviaron insumos básicos, maquinaria pesada y brigadas médicas a las zonas más golpeadas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por lluvias intensas en los próximos días, debido a la humedad combinada del Pacífico y el Golfo de México. Protección Civil pidió a la población mantenerse informada, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y seguir las indicaciones oficiales.