Submarino chileno visita costas mexicanas

La mañana de este viernes, turistas y residentes de Puerto Vallarta fueron testigos de una inusual presencia en la bahía: un Submarino de bandera de Chile, identificado como Thomson, que permanecerá fondeado hasta el 18 de agosto por razones exclusivamente logísticas.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), a través de la Capitanía de Puerto Regional de Puerto Vallarta, confirmó que el arribo del Submarino forma parte de operaciones marítimas programadas y no tiene fines comerciales. La nave se encuentra anclada a 1.39 kilómetros al suroeste de la playa, frente al complejo Bay View Grand Condos, de acuerdo con el Aviso de Seguridad Marítima 077/2025.

La autoridad marítima precisó que el buque de Estado arribó a las 08:00 horas del 15 de agosto y zarpará el 18 del mismo mes. Su presencia se enmarca en acuerdos internacionales y en la legislación que regula la jurisdicción territorial y marítima de las Capitanías de Puerto.

La Semar exhortó a los operadores de embarcaciones recreativas y deportivas, como jetskis, kayaks, paddles, bananas y parachutes, a mantenerse fuera del perímetro de seguridad establecido. También recordó que es fundamental prevenir incidentes y salvaguardar la vida humana en el mar.

Entre las recomendaciones emitidas se incluyen respetar la zona de fondeo del Submarino, evitar actividades acuáticas en sus inmediaciones y no intentar acercarse o abordar la nave bajo ninguna circunstancia.

La Capitanía de Puerto pidió a la comunidad marítima y turística estar atenta a los comunicados oficiales a través de los canales de radio VHF 13 y 16, donde se difundirán avisos y actualizaciones sobre la operación.

La Secretaría de Marina-Armada de México recalcó que la llegada del Submarino Thomson no implica riesgos para la población y que las medidas de seguridad buscan proteger tanto a la tripulación como a los visitantes de Puerto Vallarta.