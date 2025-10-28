Sudcalifornianos brillan en el Mundial de Ciclismo de Pista en Chile

Representación destacada en la pista

Los ciclistas sudcalifornianos Yuli Verdugo Osuna, Ricardo Peña Salas y Edgar Ismael Verdugo cerraron con una participación destacada en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, celebrado en Santiago de Chile. En este evento, representaron a México frente a las principales potencias internacionales del ciclismo.

La paceña Yuli Verdugo, referente del ciclismo femenil nacional, se ubicó en el séptimo lugar en la prueba por equipos. Con este resultado, consolida su trayectoria como una de las pedalistas mexicanas más constantes en el alto rendimiento. Además, su desempeño refuerza su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

Juventud y proyección internacional

Por su parte, el joven Ricardo Peña Salas finalizó en la posición número once dentro de la carrera de eliminación, una de las pruebas más exigentes por su combinación de estrategia, resistencia y velocidad. Su participación fue considerada prometedora por el cuerpo técnico nacional, debido al alto nivel competitivo del certamen.

El también sudcaliforniano Edgar Ismael Verdugo formó parte de la delegación mexicana y sumó valiosa experiencia internacional, aportando al desempeño general del equipo tricolor en un evento que reunió a más de 40 países.

Reconocimiento al talento sudcaliforniano

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) reconoció la actuación de los tres atletas. Destacó el crecimiento del ciclismo de pista en Baja California Sur y el compromiso de los deportistas con su preparación rumbo a futuros torneos internacionales.

Según el organismo, la competencia en Santiago representa una etapa clave en el camino hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y eventualmente, en el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos.

Con su desempeño en el Mundial, los tres ciclistas reafirmaron el papel de Baja California Sur como uno de los estados con mayor proyección en el ciclismo nacional. Además, consolidan su lugar como atletas que siguen abriendo paso en las pistas del mundo.