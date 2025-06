Subdelegada de PROFEPA BCS denuncia acoso laboral; le niegan ingreso a oficinas

Andrea Geiger Villalpando, subdelegada de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Baja California Sur, denunció ser víctima de acoso laboral por parte de la actual encargada de despacho en la entidad.

Aseguró que desde el lunes se le ha negado el acceso a las oficinas bajo el argumento de que ya no forma parte de la institución, aunque no ha recibido notificación formal de despido o baja.

Según su testimonio, el conflicto comenzó a inicios de este año, cuando Berenice Ramírez Cruz fue designada como encargada de despacho.

Geiger Villalpando ocupaba ese cargo previamente, pero con el cambio de administración federal regresó a su plaza de origen como subdelegada de Recursos Naturales. Afirmó que esta situación incomodó a la nueva titular, quien consideró que no era ético que continuara laborando en la dependencia.

“Empezó a acosarme. Tengo cinco meses de acoso. El día 20 de abril me hizo venir en domingo y me tenía lista mi renuncia. Le volví a decir que no iba a firmarla. Entonces, ella me comentó que si no renunciaba por esa vía rápida, de todos modos me iba a sacar antes del 2 de junio por la vía lenta”, declaró.