Hasta la mitad del sueldo se va en renta en Los Cabos

Vivir en Los Cabos es cada vez más caro, sobre todo cuando se trata de pagar renta. En un sondeo ciudadano realizado por CPS Noticias, habitantes coincidieron en que los precios son “exagerados”. Esta situación se agudiza por la condición turística del destino.

Adrián, residente del municipio, señaló que incluso un espacio pequeño rebasa los tres mil pesos al mes.

“La verdad sé que son muy caras las rentas aquí. Un cuartito te lo andan rentando en $3,000 o $4,000 pesos o hasta más, dependiendo también la ubicación (…) yo pienso que es exagerado, bueno, aunque también como es zona turística es por eso”, expresó Adrián.

Rentas consumen gran parte del salario

Otro ciudadano, Aldo García, comentó que los precios afectan sobre todo a quienes llegan de otras entidades, ya que en Los Cabos son más altos que en otras regiones del país. Destacó que la renta llega a representar casi la mitad de su salario mensual.

“Yo creo que sí está exagerado, sí hubo un incremento yo creo que en los últimos dos años demasiado cañón, hasta en las viviendas que tienen lo básico y creo que exigen demasiado (…) yo creo que va casi a la mitad de mi salario mensual la cantidad de renta que estoy pagando”, compartió.

Para enfrentar el gasto, dijo que ha tenido que recortar otros servicios, como la electricidad, limitando el uso del aire acondicionado.

Familias con hijos, las más afectadas

La señora Alejandra resaltó que las familias con niños sienten aún más la presión. Explicó que, además de pagar la vivienda, deben cubrir gastos de alimentación, ropa y escuela.

“Sí es exagerado, están muy elevadas para las personas que tienen sus niños, pues no les alcanza tanto para darles de comer, para vestirlos, para la escuela (…) ahora sí que vamos a suponer que habemos personas que les pagan semanalmente y de semana en semana van guardando un poco para ir completando lo del mes, y los que son de quincena igual, apartar la mitad de su sueldo para la renta y la mitad para la comida y vestir, es muy poco yo pienso”, señaló.

Baja California Sur, entre los estados más caros de México

De acuerdo con reportes de portales inmobiliarios, Baja California Sur se posiciona como el estado con los alquileres más altos de México, con un promedio de 26 mil 715 pesos mensuales. Supera a entidades como Nuevo León y la Ciudad de México.

El encarecimiento refleja un aumento de hasta 20% en el último año. Especialistas lo atribuyen a la alta demanda turística y al crecimiento económico en la región.