Morelos: El sueño militar de Erick Leonardo terminó en tragedia durante un campamento

El viaje escolar que prometía disciplina y formación terminó en tragedia. Erick Leonardo, un estudiante de 13 años inscrito en la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, perdió la vida el pasado viernes 25 de abril del 2025 durante un campamento en Cuautla, Morelos. El menor fue hallado sin signos vitales tras haber presentado malestares físicos sin recibir atención oportuna, según testimonios de compañeros.

La madre del adolescente, Erika “N”, recibió una llamada cerca de las 2 de la tarde por parte de los organizadores del campamento. Le aseguraron que su hijo estaba “un poquito mal” y había sido hospitalizado, aunque sin mayores detalles. Horas más tarde, al llegar al hospital en Cuautla, fue informada de que Erick había llegado sin vida.

Compañeros de Erick relataron que durante el campamento, el menor había manifestado sentirse mal, pero no recibió atención médica hasta que colapsó. Algunos testigos aseguran que una instructora, identificada como Mariana, lo arrastró sobre el terreno pedregoso durante una actividad física, pese a sus quejas de dolor.

Familiares y compañeros de Erick comentan anomalías de la escuela militarizada

La actividad fue organizada por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México. El campamento, con un costo de mil 800 pesos por alumno, no contaba con la autorización de la autoridad educativa correspondiente, según confirmó la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

“Mi hijo soñaba con ser militar. Pensé que esta escuela lo prepararía para eso, pero me lo entregaron muerto”, expresó entre lágrimas Erika, quien ya presentó denuncias tanto en Morelos como en la Ciudad de México.

Durante el velorio, otros padres de familia expresaron preocupación y compartieron experiencias similares.

“Mi hijo me dijo que a veces los castigaban sin comida ni agua. Que tenían que ganarse hasta el derecho a comer”, contó una madre.

Otro testimonio refiere que las actividades físicas excesivas eran comunes y que los alumnos eran obligados a permanecer en condiciones de calor extremo sin hidratación adecuada.

La Fiscalía de Morelos investiga los hechos bajo el protocolo de feminicidio, mientras que la Secretaría de Educación Pública anunció una revisión a los permisos y condiciones en que opera la academia, que está incorporada desde 2022 pero no había solicitado autorización para el campamento.

Una necropsia preliminar señala que Erick murió a causa de golpes, contradiciendo la versión inicial de la institución, que apuntaba a causas naturales.

Los padres de otros estudiantes ya han comenzado a retirar a sus hijos del plantel, mientras exigen justicia para Erick y el cierre de la academia.

“No vamos a parar hasta que alguien pague por esto”, advirtió la madre del menor.