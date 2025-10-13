Se registra suicidio en la colonia El Zacatal, en San José del Cabo

En plena madrugada y bajo la lluvia provocada por la tormenta tropical Raymond, un hombre fue hallado sin vida en la colonia El Zacatal, en San José del Cabo. Las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio. El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del domingo, cuando cuerpos de emergencia respondieron a un llamado de auxilio por parte de vecinos del área.

De acuerdo con reportes oficiales, el fallecido fue identificado como Filiberto Márquez Yepiz, de 46 años, trabajador de la construcción y originario de Baja California Sur. Su cuerpo fue localizado en el patio de su vivienda, ubicada en la esquina de las calles Solidaridad y Fernando Burgoin, colgado de un árbol frutal y cubierto con una sábana blanca al momento del arribo de los rescatistas.

Paramédicos del Departamento de Bomberos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales al llegar al sitio, mientras que elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y notificaron a la Agencia Estatal de Investigación, que llevó a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Vecinos de la zona señalaron que las intensas lluvias derivadas de Raymond habían mantenido a la mayoría de los residentes dentro de sus hogares, por lo que el hallazgo del cuerpo causó conmoción en la comunidad. Autoridades locales reiteraron la importancia de buscar ayuda profesional ante cualquier indicio de depresión o pensamientos relacionados con el suicidio.