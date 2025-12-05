Crece preocupación por suicidios en Los Cabos; bomberos piden reforzar prevención

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas hizo un llamado urgente a la comunidad y a profesionales de la salud mental para fortalecer las acciones de prevención del suicidio, luego de que, de noviembre a la fecha, la corporación ha tenido conocimiento de al menos cinco casos registrados en el municipio.

El comandante Juan Antonio Carbajal Figueroa explicó que los cuerpos de emergencia —bomberos, policía y Cruz Roja— se enfrentan a un reto creciente, pues aunque intervienen en situaciones críticas, no cuentan con especialistas internos en salud mental.

“Hacemos el llamado a las asociaciones de psicólogos y psiquiatras para que de alguna manera prestaran algún número de atención de emergencias, porque muchos de estos suicidios probablemente la persona simplemente quiere desahogarse, que alguien la escuche y la oriente, o simplemente hablar”, expresó.

Carbajal Figueroa indicó que, aunque el personal ha recibido cursos de primeros auxilios psicológicos, estos están orientados principalmente a la atención interna de los propios elementos. Sin embargo, cuando reciben una llamada de una persona en riesgo, deben intervenir dentro de sus capacidades para evitar que el hecho se consume.

El comandante destacó que los días decembrinos pueden intensificar situaciones de tristeza, ansiedad o melancolía para algunas personas, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a cambios de conducta en sus familiares, amigos y colegas, y ofrecerles un espacio seguro para hablar.