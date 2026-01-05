Suiza bloquea bienes de Nicolás Maduro y personas cercanas

El Consejo Federal de Suiza anunció que decidió **congelar con efecto inmediato los activos y bienes que el expresidente venezolano Nicolás Maduro y personas vinculadas a él tienen en ese país. La medida entró en vigor este 5 de enero de 2026 y estará vigente por cuatro años como precaución ante la situación política y judicial que enfrenta Maduro fuera de Venezuela.

La orden de congelamiento afecta todos los activos que Maduro y sus allegados posean en Suiza, incluidos fondos en cuentas bancarias y otros bienes patrimoniales bajo jurisdicción suiza. Las autoridades explicaron que la medida busca impedir que posibles activos adquiridos ilícitamente sean retirados o trasladados fuera del país en el contexto actual.

Según el comunicado oficial, la congelación no se aplica a miembros del gobierno venezolano en funciones, sino específicamente a Maduro y a personas de su entorno, cuyos nombres no fueron detallados por las autoridades suizas.

El gobierno de Suiza indicó que esta medida se adopta con base en la Ley Federal sobre el Congelamiento y Restitución de Activos Ilícitamente Adquiridos por Personas Políticamente Expuestas Extranjeras (FIAA), que también permitirá que, si en el futuro procedimientos judiciales determinan que los fondos tienen origen ilícito, dichos recursos puedan ser restituidos en beneficio del pueblo venezolano.

La decisión se suma a las sanciones económicas que Suiza mantiene contra Venezuela desde 2018, y se da en un contexto de creciente presión internacional tras la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales.

La medida fue anunciada sin cifras oficiales sobre el monto total de activos congelados ni detalles sobre las identidades específicas de las personas a las que también se aplica esta orden.

