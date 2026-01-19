Presuntos sujetos armados habrían sustraído a un hombre en colonia La Fuente

Durante la madrugada de este lunes 19 de enero de 2026, se reportó de manera extraoficial, a través de redes sociales, la presunta privación ilegal de la libertad de un hombre en la ciudad de La Paz, hecho que hasta el momento no ha sido confirmado ni desmentido por autoridades.

De acuerdo con la información difundida en plataformas digitales, un masculino identificado como Edgar Alan “N”, de 44 años de edad, habría sido privado de la libertad por un grupo de sujetos armados, quienes presuntamente irrumpieron de forma violenta en su domicilio, ubicado en la colonia La Fuente, en La Paz.

Según lo vertido en la red, al menos cinco hombres armados y con el rostro cubierto habrían ingresado al inmueble tras forzar la puerta principal, para posteriormente sacar al hombre en contra de su voluntad. La víctima habría sido subida a una vagoneta gris, con la que los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido. Todo lo anterior corresponde únicamente a información de carácter extraoficial.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad estatal o municipal ha emitido un posicionamiento oficial ni ha brindado información que confirme o descarte la presunta privación de la libertad.

Cabe señalar que, de acuerdo con el colectivo Búsqueda X La Paz, desde finales de diciembre de 2025 y durante estas primeras semanas del año se han activado al menos cinco fichas de búsqueda para la localización de personas que, según lo informado por la agrupación, también habrían sido privadas ilegalmente de la libertad en la entidad y cuyo paradero aún se desconoce.

