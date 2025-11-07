Suman seis tiendas Waldo’s suspendidas en Mazatlán tras serie de inspecciones

Tras la lamentable explosión ocurrida en la tienda Waldo´s de Hermosillo que dejó un saldo de 24 muertos y debido a que dicha sucursal carecía de programa interno de Protección Civil autorizado desde 2021, el Gobierno estatal y la Fiscalía ordenaron el cierre de 68 tiendas.

Este hecho activó la alerta en otros estados, entre ellos Mazatlán, Sinaloa, donde fueron suspendidas seis tiendas Waldo´s por la Coordinación Municipal de Protección Civil, luego de que se detectara que operaban sin un sistema fijo contra incendios, además de presentar deficiencias en materia de seguridad.

El coordinador municipal de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, informó que las inspecciones se realizaron como parte de un programa de verificación, en el que detectaron bodegas con exceso de mercancía, extintores sin presión, así como fallas en los equipos de seguridad de las sucursales.

Las autoridades informaron que continuarán con los operativos de inspección en todas las sucursales de la cadena de Sinaloa y aseguraron que ninguna tienda Waldo’s podrá funcionar hasta que demuestre el cumplimiento de normas de seguridad.