Invitan a ciudadanía a sumarse a labores de limpieza en El Médano, Cabo San Lucas

Tras las afectaciones ocasionadas por el huracán Lorena, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, que preside Christian Agúndez Gómez, a través de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), llevará a cabo una campaña de limpieza en la playa El Médano este jueves 4 de septiembre.

La jornada iniciará a las 6:00 de la mañana y abarcará desde la playa 8 Cascadas hasta el hotel Breathless. Participará también el Consejo Asesor del Área Natural Protegida de Cabo San Lucas.

Zofemat destacó que la colaboración ciudadana es esencial para la conservación de las playas. Tras el paso del huracán, los arroyos arrastraron residuos sólidos que deben ser retirados para garantizar espacios seguros, limpios y de calidad.

Finalmente, se informó que, como parte del plan de contingencia, se mantienen las banderas negras en playas y el cierre de puerto a la navegación hasta este miércoles 3 de septiembre.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento