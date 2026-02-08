Super Bowl: Restaurantes del Médano listos para recibir comensales

Esta tarde, los Halcones Marinos de Seattle se enfrentarán a los Patriotas de Nueva Inglaterra en un partido que promete ser uno de los más espectaculares de la temporada, acompañado del esperado show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.

En cuanto a la afluencia de comensales, Ricardo Araoz, presidente de la Colonia del Médano y propietario del Mango Deck, señaló que se espera un número importante de visitantes nacionales y estadounidenses, atraídos por la oferta gastronómica que disfrutarán durante el Super Bowl en Cabo San Lucas.

“Nosotros vamos a preparar pantallas, realizamos un buffet dominical para todos los turistas, pero por la tarde tendremos un buffet especial que incluye bebidas. Tenemos bastante gente con reservación, sobre todo los que llegan de último minuto; es un día muy especial”, explicó Araoz.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Los Cabos indicó que los sports bar y negocios que organizan eventos especiales registran la mayor actividad durante esta jornada. Aunque no hay una cifra exacta de incremento en ventas por el Super Bowl, los establecimientos en la zona turística de Cabo San Lucas y la Playa El Médano esperan llenos totales, consolidando al evento como un día relevante para la industria restaurantera local.

