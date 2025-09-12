Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Septiembre, 2025
Tecnología

¡Oficial! Anuncian Super Mario Galaxy: La Película; su estreno será en 2026

Tras el éxito arrollador de la precuela, Nintendo confirma la segunda cinta cinematográfica para Mario; llegará a las salas de cine en 2026.
Carlos Cisneros
12 septiembre, 2025
Super Mario Galaxy: La Película

Foto: Nintendo

La noticia que ha encendido las redes y los corazones de millones de fanáticos se ha hecho oficial, “Super Mario Galaxy: La Película” tiene fecha de estreno, y será el 3 de abril de 2026

Esta ambiciosa producción de Nintendo e Illumination Studios busca replicar y quizás superar el fenómeno global que representó la cinta anterior del icónico fontanero, marcando su regreso a la gran pantalla con una aventura que promete expandir los horizontes del universo Mario como nunca antes.

La expectativa no es menor, pues la película que la precede, “Super Mario Bros: La Película”, revitalizó el interés por las adaptaciones de videojuegos en la industria cinematográfica. Además, estableció un hito al recaudar más de 1.360 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como la segunda película más taquillera de 2023.

¿De qué tratará Super Mario Galaxy: La Película?

Pese a no revelar muchos detalles de la trama, se anticipa que Mario se embarcará en la exploración de galaxias lejanas, donde deberá enfrentar desafíos vinculados a la gravedad y, por supuesto, recolectar las valiosas Estrellas de Poder.

Un primer adelanto visual, ya disponible, muestra a Mario en un momento de quietud que rápidamente se transforma en un fascinante viaje espacial, impulsado por una luminosa mariposa.

Regresa el elenco de Super Mario Bros: La Película 

Para asegurar la continuidad y el carisma que ya cautivaron a la audiencia global, la producción de esta nueva película contará con el regreso del talentoso elenco de voces que dio vida a los personajes en la entrega anterior:

  • Chris Pratt prestará nuevamente su voz a Mario
  • Anya Taylor-Joy retomará su rol como la Princesa Peach
  • Jack Black regresará como el inconfundible Bowser
  • Charlie Day será Luigi
  • Keegan-Michael Key interpretará a Toad 
  • Kevin Michael Richardson volverá como Kamek

La participación de estas figuras clave se mantendrá envuelta en el distintivo humor y el colorido vibrante que siempre han caracterizado a la legendaria saga de Mario.

