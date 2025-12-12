Supergripe llega a México: confirman primer caso de influenza H3N2 subclado K

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso en México de influenza A H3N2 subclado K, también denominada supergripe, tras los estudios realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

El paciente afectado recibió tratamiento antiviral ambulatorio y se encuentra ya recuperado, informó la dependencia sanitaria en un comunicado.

El llamado “supergripe” corresponde a una variante del virus de la influenza A que ha mostrado un aumento de casos en Estados Unidos, Canadá y Europa, aunque las autoridades mexicanas subrayaron que su manejo clínico es similar al de otros virus de la influenza estacional que circulan cada año. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo permanente para detectar de manera oportuna cualquier eventualidad relacionada con esta variante.

Pese a la denominación de “supergripe”, la Secretaría de Salud señaló que no representa un motivo de alarma para la población, dado que las medidas preventivas y los tratamientos recomendados son equivalentes a los aplicados para otros tipos de influenza. Como medida principal de prevención, las autoridades han insistido en la vacunación contra la influenza, COVID-19 y neumococo, especialmente en grupos vulnerables como niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes presentan comorbilidades.

Las recomendaciones incluyen acudir de inmediato a atención médica ante la presencia de síntomas respiratorios, recibir tratamiento antiviral cuando sea necesario, utilizar cubrebocas y mantener aislamiento durante el tiempo de enfermedad para evitar contagios. La vigilancia epidemiológica continuará activa, con el objetivo de ofrecer información clara y oportuna sobre la evolución de la circulación de esta y otras variantes del virus de la influenza en el país.

La confirmación del primer caso de supergripe en México se da en un contexto global de incremento de casos de influenza A H3N2 en el hemisferio norte, según reportes internacionales. Las autoridades de salud han reiterado la importancia de reforzar la cobertura de vacunación en la temporada invernal como la herramienta más eficaz para reducir riesgos, prevenir complicaciones y evitar saturación en los servicios de salud.