Alerta por supergripe H3N2 subclado K en México: qué se sabe hasta ahora

Autoridades sanitarias y especialistas en salud han alertado sobre la circulación en México de la llamada supergripe, asociada al virus de influenza A H3N2 subclado K, una variante que ha mostrado mayor capacidad de transmisión y cuadros clínicos más intensos en comparación con cepas previas, de acuerdo con información difundida por organismos internacionales y expertos consultados.

La supergripe H3N2 subclado K se manifiesta con síntomas similares a los de la influenza estacional, aunque con mayor frecuencia de fiebre alta, dolor muscular intenso, cefalea, fatiga prolongada, congestión nasal y, en algunos casos, complicaciones respiratorias que requieren atención médica.

Especialistas señalan que los grupos de riesgo incluyen adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y menores de cinco años.

Datos recientes indican que este subclado ha sido identificado en distintos países y ya se encuentra bajo vigilancia epidemiológica en México. La supergripe no representa un nuevo virus, sino una mutación dentro del H3N2, lo que explica su rápida propagación durante la temporada invernal y su coincidencia con otros virus respiratorios que presionan los servicios de salud.

Recomendaciones:

Las autoridades recomiendan reforzar medidas preventivas como la vacunación contra influenza, el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en espacios cerrados y acudir al médico ante síntomas persistentes o graves. Asimismo, se subraya la importancia de no automedicarse y evitar el uso innecesario de antibióticos, ya que la supergripe es de origen viral.

Finalmente, expertos insisten en que la vigilancia oportuna y la información clara son claves para reducir riesgos. Aunque la supergripe H3N2 subclado K ha generado preocupación, subrayan que la detección temprana y el seguimiento médico adecuado permiten disminuir complicaciones y evitar la saturación de hospitales durante la temporada de mayor circulación de enfermedades respiratorias.