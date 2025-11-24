Este es el supermercado más barato y el más caro según Profeco

La Profeco informó este lunes cuáles son los supermercados con la canasta básica más barata y la más cara del país. El reporte forma parte del monitoreo semanal sobre 24 productos esenciales.

La canasta más barata se encontró en Bodega de Morelia, con un total de 736.20 pesos. En cambio, la más cara apareció en Ley Tres Ríos, en Culiacán. Su precio llegó a 944.14 pesos, por encima del límite recomendado por el Gobierno Federal.

El monitoreo también identificó precios accesibles en otras ciudades. Entre ellos destacan Chedraui Plaza América, en Coyoacán, con 805.80 pesos; Chedraui Andonegui, en Tampico, con 790.60 pesos; y Soriana Híper Cancún, con 790.40 pesos. Sin embargo, algunos supermercados superaron el rango esperado. Un ejemplo es Súper Aki Crucero, en Cancún, donde la canasta alcanzó 917.60 pesos.

Profeco recordó que estos precios están relacionados con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). El programa se renovó el 18 de noviembre con 12 cadenas de autoservicio y 20 agroindustrias. El acuerdo busca mantener la canasta básica por debajo de 910 pesos. El precio promedio nacional se ubica en 844 pesos, lo que indica estabilidad en la mayoría de los supermercados.

La dependencia adelantó que la Revista del Consumidor presentará un análisis más amplio sobre los precios registrados entre octubre de 2024 y octubre de 2025.