Supernova Strikers EN VIVO: cartelera completa y cómo ver todas las peleas
El espectáculo Supernova Strikers Amigo 2025 ya inició en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. La velada combina boxeo, música y entretenimiento digital, con influencers, comediantes y artistas en un formato único. La noche culminará con la pelea de Alana Flores vs Gala Montes, la última y estelar de la cartelera.
Cartelera Supernova: todas las peleas
Antes del cierre con Alana vs Gala, los fans pueden disfrutar de otros enfrentamientos llenos de adrenalina:
-
Luis “Pride” VS Shelao
-
Mercedes Roa VS Milica
-
Westcol VS Mario Bautista
-
Franco Escamilla VS Escorpión Dorado (Álex Montiel)
Esta cartelera Supernova demuestra la diversidad del evento, que mezcla boxeo amateur, cultura pop y presentaciones en vivo, convirtiéndose en un fenómeno viral entre jóvenes y seguidores digitales.
Dónde ver Supernova 2025 y la pelea de Alana vs Gala
Si te preguntas dónde ver Supernova 2025, la transmisión es gratis por DAZN y en las plataformas oficiales de Supernova Boxing, lo que permite seguir la acción sin necesidad de televisión de paga. Todas las peleas, incluida la pelea de Alana y Gala en vivo, se pueden seguir en la app de DAZN o en redes sociales de @supernovaboxing.
Cartelera detallada de Supernova Strikers 2025
El Supernova Strikers 2025 inició con peleas y actuaciones musicales. La cartelera continúa de la siguiente manera
- 19:30hrs | Mercedes Roa VS Milica
- 20:00hrs | Presentación Christian Nodal
- 20:30hrs | Westcol VS Mario Bautista
- 21:00hrs | Presentación Gabito Ballesteros
- 21:30hrs | Franco Escamilla VS Escorpión Dorado
- 22:00hrs | Presentación María Becerra
- 22:30hrs | Alana VS Gala Montes (pelea estelar)
De acuerdo con sus organizadores, Supernova Strikers 2025 es uno de los eventos más grandes de boxeo y entretenimiento digital en Latinoamérica, con combates llenos de emoción y actuaciones en vivo que mantienen a la audiencia al borde del asiento.
