Supernova Strikers EN VIVO: cartelera completa y cómo ver todas las peleas

El espectáculo Supernova Strikers Amigo 2025 ya inició en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. La velada combina boxeo, música y entretenimiento digital, con influencers, comediantes y artistas en un formato único. La noche culminará con la pelea de Alana Flores vs Gala Montes, la última y estelar de la cartelera.

Cartelera Supernova: todas las peleas

Antes del cierre con Alana vs Gala, los fans pueden disfrutar de otros enfrentamientos llenos de adrenalina:

Luis “Pride” VS Shelao

Mercedes Roa VS Milica

Westcol VS Mario Bautista

Franco Escamilla VS Escorpión Dorado (Álex Montiel)

Esta cartelera Supernova demuestra la diversidad del evento, que mezcla boxeo amateur, cultura pop y presentaciones en vivo, convirtiéndose en un fenómeno viral entre jóvenes y seguidores digitales.

Dónde ver Supernova 2025 y la pelea de Alana vs Gala

Si te preguntas dónde ver Supernova 2025, la transmisión es gratis por DAZN y en las plataformas oficiales de Supernova Boxing, lo que permite seguir la acción sin necesidad de televisión de paga. Todas las peleas, incluida la pelea de Alana y Gala en vivo, se pueden seguir en la app de DAZN o en redes sociales de @supernovaboxing.

Cartelera detallada de Supernova Strikers 2025

El Supernova Strikers 2025 inició con peleas y actuaciones musicales. La cartelera continúa de la siguiente manera

19:30hrs | Mercedes Roa VS Milica

20:00hrs | Presentación Christian Nodal

20:30hrs | Westcol VS Mario Bautista

21:00hrs | Presentación Gabito Ballesteros

21:30hrs | Franco Escamilla VS Escorpión Dorado

22:00hrs | Presentación María Becerra

22:30hrs | Alana VS Gala Montes (pelea estelar)

De acuerdo con sus organizadores, Supernova Strikers 2025 es uno de los eventos más grandes de boxeo y entretenimiento digital en Latinoamérica, con combates llenos de emoción y actuaciones en vivo que mantienen a la audiencia al borde del asiento.