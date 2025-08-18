Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 17 de Agosto, 2025
Espectáculos

Supernova Strikers EN VIVO: cartelera completa y cómo ver todas las peleas

Supernova Strikers 2025 inició con emoción; conoce la cartelera completa y cómo ver gratis todas las peleas, incluida Alana vs Gala.
Andrea Villarreal
17 agosto, 2025
Foto: Supernova Boxing

El espectáculo Supernova Strikers Amigo 2025 ya inició en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. La velada combina boxeo, música y entretenimiento digital, con influencers, comediantes y artistas en un formato único. La noche culminará con la pelea de Alana Flores vs Gala Montes, la última y estelar de la cartelera.

Cartelera Supernova: todas las peleas

Antes del cierre con Alana vs Gala, los fans pueden disfrutar de otros enfrentamientos llenos de adrenalina:

  • Luis “Pride” VS Shelao

  • Mercedes Roa VS Milica

  • Westcol VS Mario Bautista

  • Franco Escamilla VS Escorpión Dorado (Álex Montiel)

Esta cartelera Supernova demuestra la diversidad del evento, que mezcla boxeo amateur, cultura pop y presentaciones en vivo, convirtiéndose en un fenómeno viral entre jóvenes y seguidores digitales.

Dónde ver Supernova 2025 y la pelea de Alana vs Gala

Si te preguntas dónde ver Supernova 2025, la transmisión es gratis por DAZN y en las plataformas oficiales de Supernova Boxing, lo que permite seguir la acción sin necesidad de televisión de paga. Todas las peleas, incluida la pelea de Alana y Gala en vivo, se pueden seguir en la app de DAZN o en redes sociales de @supernovaboxing.

Cartelera detallada de Supernova Strikers 2025

El Supernova Strikers 2025 inició con peleas y actuaciones musicales. La cartelera continúa de la siguiente manera

  • 19:30hrs | Mercedes Roa VS Milica
  • 20:00hrs | Presentación Christian Nodal
  • 20:30hrs | Westcol VS Mario Bautista
  • 21:00hrs | Presentación Gabito Ballesteros
  • 21:30hrs | Franco Escamilla VS Escorpión Dorado
  • 22:00hrs | Presentación María Becerra
  • 22:30hrs | Alana VS Gala Montes (pelea estelar)

De acuerdo con sus organizadores, Supernova Strikers 2025 es uno de los eventos más grandes de boxeo y entretenimiento digital en Latinoamérica, con combates llenos de emoción y actuaciones en vivo que mantienen a la audiencia al borde del asiento.

