Supertifón Ragasa deja 14 muertos en Taiwán y azota China continental y Hong Kong

El supertifón Ragasa tocó tierra el miércoles en el sur de China continental, tras azotar con fuertes lluvias Taiwán, donde provocó al menos 14 muertos.

Las aguas de la presa del lago de Mataian se desbordaron sobre las viviendas en Hualien, en el este de la isla de Taiwán.

Según un balance revisado a la baja, al menos 14 personas han muerto, anunciaron las autoridades de la isla que todavía intentan contar el número de personas desaparecidas.

La Agencia Nacional de Bomberos de Taiwán había evaluado inicialmente el número de desaparecidos en 152, antes de precisar que pudo contactar con más de un centenar de ellos.

Según la prensa estatal china, Ragasa alcanzó la ciudad de Yangjiang, en la provincia de Cantón, luego de alejarse lentamente de Hong Kong, donde el servicio meteorológico retiró su nivel máximo de alerta.

En ese centro financiero, el fenómeno provocó una “importante marejada ciclónica” y la caída de decenas de árboles e inundaciones en varios barrios, según las autoridades e imágenes difundidas en internet.

La cercana región china de Macao, conocida por sus casinos, también sufrió inundaciones generalizadas y suspendió el suministro eléctrico en algunas áreas, según el operador.

El supertifón también causó a principios de semana el fallecimiento de al menos ocho personas en el norte de Filipinas, según un nuevo balance.

Ante la inminente llegada del ciclón tropical, las autoridades de toda China continental habían ordenado el cierre de negocios y escuelas en al menos diez ciudades del sur del país, lo que afectó a decenas de millones de personas.

Cerca de 2,2 millones de personas en toda la provincia de Cantón habían sido reubicadas, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

En Yangjiang, una comerciante local dijo a AFP antes de que el tifón tocara tierra que no estaba segura de si podría abrir su tienda. “Dependerá de las condiciones meteorológicas“, afirmó.

Las autoridades chinas destinaron el equivalente a unos 49,2 millones de dólares para apoyar las labores de rescate y socorro en las regiones afectadas por Ragasa, según Xinhua.

Inundaciones

Ragasa embistió Hong Kong durante la madrugada del miércoles. Allí continúan cayendo lluvias torrenciales y un total de 90 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales públicos por lesiones vinculadas al ciclón.

Según la policía, un niño de cinco años y su madre cayeron al mar mientras observaban las olas en el distrito de Chai Wan. Ambos se encontraban en estado crítico tras ser trasladados de urgencia.

El padre del niño, de 40 años, que según se informa se lanzó al agua para salvar a su familia, también fue hospitalizado.

Varios distritos de Hong Kong también sufrieron inundaciones, según imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por AFP.

En el hotel Fullerton Ocean Park, junto a un parque temático, se vio a un hombre perder el equilibrio después de que la marejada ciclónica rompiera las puertas de cristal de la entrada y se adentrara en el vestíbulo.

Las aguas anegaron además la urbanización costera de Heng Fa Chuen y cubrieron sus patios interiores, mostraba otro video.

Los vientos arrancaron la parte superior de una pasarela peatonal, mientras que muchos de los famosos rascacielos del horizonte hongkonés se balanceaban con el viento.

Un bombero fuera de servicio de apellido Tse contó que estaba “un poco preocupado” por la seguridad de los tradicionales andamios de bambú que se utilizan en construcciones en la ciudad, mientras caminaba hacia su casa después de un turno de 11 horas “sin descanso”.

Las autoridades indicaron que 810 personas buscaron refugio en 50 albergues temporales.

La empresa encargada del aeropuerto de Hong Kong afirmó que para el miércoles solo estaban programados “un número limitado de vuelos de carga“.

Los científicos advierten que las tormentas se han vuelto más intensas a medida que el planeta se calienta debido a los efectos del cambio climático causado por el hombre.