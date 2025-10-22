Supervisa delegada de Cabo San Lucas labores de recolección de basura en colonia Fundadores

Respuesta directa a la ciudadanía

Este lunes, la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, supervisó las labores de recolección de residuos sólidos en la colonia Fundadores. La visita se realizó en atención a un reporte ciudadano, y contó con la presencia del encargado de despacho de la Coordinación de Servicios Públicos, Víctor Manuel Chávez Zambrano.

Durante el recorrido, la funcionaria destacó la importancia de mantener una comunicación directa con la ciudadanía. Esto permite atender solicitudes de forma oportuna y reforzar el compromiso del Ayuntamiento de Los Cabos con la limpieza urbana y el bienestar comunitario.

Invitación a colaborar con las autoridades

La delegada también invitó a los vecinos a sumarse a las labores de limpieza, mantener contacto con las autoridades locales y reportar oportunamente cualquier acumulación de desechos.

Subrayó que tanto la Delegación como la Coordinación de Servicios Públicos mantienen personal activo las 24 horas, lo que permite dar seguimiento inmediato a los reportes.

Brigadas activas y rutas prioritarias

Por su parte, Víctor Manuel Chávez Zambrano informó que las brigadas municipales operan de manera continua en las rutas de recolección. Se da prioridad a los reportes ciudadanos y a los puntos con mayor concentración de residuos.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Los Cabos refuerza su compromiso con el mantenimiento urbano y la participación ciudadana. Además, recuerda a la población que la limpieza y el orden en los espacios públicos son tareas conjuntas que contribuyen a una mejor calidad de vida en Cabo San Lucas.