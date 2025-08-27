Supervisan arroyos y áreas vulnerables a inundación en La Paz tras precipitaciones

La Dirección de Protección Civil Municipal de La Paz, encabezada por Francisco Cervantes Navarro, mantiene activos los recorridos preventivos en zonas vulnerables a inundación, tanto en la zona urbana como en la rural, ante el incremento de lluvias registrado en la media península.

En particular, se supervisaron las condiciones del arroyo de San Blas, así como de la presa ubicada en Álvaro Obregón, donde se constató un importante aumento en el caudal a consecuencia de las recientes precipitaciones.

De acuerdo con Cervantes Navarro, el objetivo de estos recorridos es valorar el estado de los cauces y generar estrategias preventivas que reduzcan los riesgos para la ciudadanía y su patrimonio. La atención se centra en puntos críticos donde las corrientes suelen desbordarse, poniendo en peligro a comunidades aledañas.

Te puede interesar: La Paz convoca a macro limpieza de manglares en arroyo “El Cajoncito”

“La prioridad es detectar riesgos a tiempo y fortalecer las acciones de prevención”, destacó el funcionario municipal.

La dependencia también exhortó a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales y a seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente aquellas familias que habitan en cercanías de arroyos y cauces naturales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.