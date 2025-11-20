Supervisan avances del programa de vivienda e infraestructura social en Miraflores

Recorrido de supervisión en Miraflores

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, continúa reforzando las acciones de vivienda e infraestructura social en beneficio de las familias más vulnerables.

Como parte de este trabajo, el director general Carlos Castro Ceseña realizó un recorrido de supervisión en la delegación de Miraflores. Lo acompañaron la delegada municipal Aremy García, el director de Inversiones y Programas Federales y Estatales Tadeo Ramírez García y el coordinador delegacional de Desarrollo Social Jesús Herandi González.

Habitaciones dignas con baños incluyentes

Durante la visita se revisaron los avances de los proyectos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Entre ellos destaca la construcción de habitaciones dignas que ahora incorporan baños incluyentes, una mejora propuesta por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez.

Este diseño universal se aplica independientemente de si las familias cuentan o no con personas con discapacidad o adultos mayores. En consecuencia, se garantiza que los espacios sean accesibles y funcionales para el futuro.

Supervisión directa y participación ciudadana

Carlos Castro subrayó que el propósito de estos recorridos es supervisar la calidad de las obras, verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos y socializar cada decisión con las y los beneficiarios.

Además, destacó que las familias expresaron su agradecimiento al Ayuntamiento por este apoyo que transforma sus condiciones de vida.

Trabajo coordinado entre gobiernos

Finalmente, Castro precisó que esta intervención es resultado del trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y municipal. Gracias a esta coordinación, más familias de la zona norte han sido beneficiadas.

Por ello, la Dirección General de Desarrollo Social continuará realizando supervisiones en todas las obras en ejecución. El objetivo es asegurar que cada proyecto se entregue con calidad, pertinencia y enfoque de inclusión.