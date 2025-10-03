Supervisan avances de pavimentación en la calle Loreto de La Paz

La Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) supervisó los trabajos de pavimentación en la calle Loreto, ubicada en la ciudad de La Paz. La obra presenta un avance del 75% y representa una inversión de 13.8 millones de pesos.

El titular de la dependencia, José María Avilés Castro, explicó que la obra incluye la pavimentación con concreto hidráulico, así como la construcción de banquetas y guarniciones. Además, se añadió una obra pluvial que busca mitigar los riesgos de inundaciones en la zona, especialmente durante la temporada de lluvias.

El funcionario detalló que los trabajos se realizan en el tramo de Isabel la Católica a Forjadores, una vialidad que forma parte del programa estatal para mejorar la movilidad y la seguridad en la capital.

Asimismo, destacó que estas acciones no solo mejoran la infraestructura urbana, sino que también brindan espacios más seguros y accesibles para peatones, automovilistas y usuarios del transporte público.

Finalmente, Avilés Castro exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al circular por el área de obras, respetar los señalamientos viales y considerar tiempos adicionales de traslado. Subrayó que la colaboración de todas y todos es fundamental para lograr un desarrollo urbano más ordenado y funcional en Baja California Sur.