Autoridades supervisan obras de electrificación en La Ballena

Autoridades municipales y estatales, junto con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), supervisaron el avance de la segunda etapa de electrificación en la colonia Ejidal, conocida como La Ballena, en San José del Cabo.

El director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña, en representación del alcalde Christian Agúndez Gómez, encabezó la visita de seguimiento a los trabajos de ampliación de la red eléctrica.

Previo al recorrido, se realizó una reunión con el Comité de la Contraloría Social y la subdelegada de la colonia, donde se aclararon dudas del proyecto y se atendieron peticiones de los vecinos.

También participaron el secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, Omar Antonio Zavala Agúndez; el gerente divisional de la CFE, Daniel Hernández; el encargado de Electrificación, Carlos Olea y el superintendente de la Zona La Paz, Juan Carlos Butterfield.

Castro Ceseña destacó que la obra permitirá a las familias contar con energía eléctrica segura y regular, lo que mejorará la calidad del servicio y apoyará la economía familiar.

