Supervisan rehabilitación de caminos rurales en Cabo San Lucas

En Cabo San Lucas, autoridades municipales recorrieron la comunidad de El Sauzal para supervisar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales. El objetivo es claro: garantizar vialidades seguras y transitables para las y los habitantes de la zona.

La delegada municipal, Karina de la O Uribe, destacó que es fundamental mantener presencia constante en las comunidades rurales. Subrayó que la meta es lograr que los caminos estén transitables al 100%. También recordó que con paciencia y trabajo conjunto será posible mejorar las vialidades en todas las áreas rurales.

Durante la visita, la delegada estuvo acompañada por Víctor Manuel Sánchez Zambrano, encargado del despacho de Servicios Públicos. Explicó que las labores se realizan por instrucción del presidente municipal, Christian Agúndez Gómez. Añadió que la colaboración entre sociedad y Ayuntamiento es clave para mejorar la movilidad y atender las necesidades de la población.

En el recorrido participaron también Víctor Hugo Castro Martínez, coordinador de la Secretaría General; Víctor Miranda Urióstegui, coordinador de Subdelegados; y José Joshua Ritchie de la Peña, coordinador de Desarrollo Social. Todos coincidieron en que estas acciones mejoran la conectividad de las comunidades y ayudan a mantener limpia y funcional la zona rural de Cabo San Lucas.