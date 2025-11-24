Así llegó a su fin el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025, un evento con conciencia ambiental y cultural

Tras cuatro días de competición, del 20 al 23 de noviembre, el Corona Cero Surf Open 2025 marcó su final coronando a sus participantes y dando el paso para próximos torneos.

El evento reunió a más de 3,000 espectadores y participantes de nivel nacional e internacional que compitieron por el título de campeón.

Corona Cero Surf Open Cerritos 2025 finalizó con gran emoción

La Playa Cerritos fue la sede del Corona Cero Surf Open 2025, un evento que reunió a cientos de participantes de talla nacional e internacional.

Con participantes provenientes de 14 países distintos, el evento presentó condiciones óptimas para avanzar entre los puestos y poder calificar hacia un Challenger Series e incluso un Championship Tour.

El surfista norteamericano Hayden Rodgers se coronó campeón de esta edición, repitiendo los resultados vistos en el Pacífico Surf Open Puerto Escondido 2024 con Ryan Huckabee llevándose el segundo lugar.

Surfistas mexicanos se mostraron fuertes en el evento, tanto en la categoría masculina como femenina del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

El surfista nacional con mayor destaque en el evento fue Lucas Cassity, surfista local de Baja California Sur, que actualmente se encuentra en el top 100 mundial.

Cassity logró llegar a cuartos de final, donde fue eliminado por Hayden Rodgers.

El campeón Mundial Jhony Corzo llegó hasta la ronda 16, más atrás quedaron Cooper Roberts y Travis Southworth, siendo los mexicanos mejor rankeados de la edición.

Por su parte, en la categoría femenil se reunieron 24 surfistas mexicanas que compitieron por el título de campeona del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025.

En la categoría, la surfista bajacaliforniana Coral Bonilla se coronó campeona, con su hermana mayor Moana Bonilla llevándose el segundo lugar.

Tras el evento, se reorganizó el ranking mundial, los participantes mexicanos quedaron así:

Lucas Cassity , 13°, subiendo 6 puestos

, 13°, subiendo 6 puestos Sebastian Williams , 18°, bajando 5 puestos

, 18°, bajando 5 puestos Jhony Corzo , 25°, subiendo 9 puestos

, 25°, subiendo 9 puestos Sasha Donnanno , 82°, subiendo 3 puestos

, 82°, subiendo 3 puestos Travis Southworth , 94°, subiendo 44 puestos

, 94°, subiendo 44 puestos Cooper Roberts , 122°, entrando al ranking

, 122°, entrando al ranking Rey Hernández , 128°, bajó 13 puestos

, 128°, bajó 13 puestos Osmar Guerrero López, 145°, bajó 5 puestos

El evento incluyó eventos que todos pueden disfrutar

El Corona Cero Surf Open Cerritos 2025 incluyó eventos familiares a lo largo de los cuatro días, con los programas iniciando desde las 7:30 am, terminando después del atardecer.

El acceso fue público y gratuito al cual asistieron más de 3,000 personas dentro de la playa.

Dentro de las actividades recreativas se realizaron cursos de surf para principiantes, donde se les enseñó lo básico del deporte.

De igual forma, se realizaron limpiezas a la playa con voluntarios y demostraciones de parasurfing.

El evento también presentó eventos culturales incluyendo cine en la playa, noches temáticas con música en vivo, gastronomía regional, pasarelas de moda y actividades en barracuda.

Corona Cero Surf Open Cerritos 2025 dejó en claro su premisa de vivir la experiencia del surf con respeto al mar, a la cultura y a la comunidad que lo rodea.