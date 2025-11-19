Inicia el Surf Open 2025 con surfistas de 14 países diferentes en playa Cerritos BCS

Este jueves 20 de noviembre iniciará oficialmente el Surf Open Cerritos 2025, un evento gratuito que se realizará en Playa Cerritos un punto de encuentro para surfistas de alto rendimiento provenientes de 14 países. Durante cuatro días —del 20 al 23 de noviembre— la playa será escenario de una competencia incluyente con categorías para mujeres, hombres y atletas con discapacidad, así como actividades culturales que celebran la identidad del surf.

Las competencias arrancarán diariamente a partir de las 7:00 de la mañana y concluirán a las 2:00 de la tarde, dando paso a muestras de cine, moda, arte y música. El torneo forma parte del circuito que permite a los atletas sumar puntos rumbo a competencias internacionales. Baja California Sur es actualmente el segundo estado con más medallas en surf a nivel nacional.

En entrevista exclusiva para CPS Noticias, Johnny Corzo, surfista mexicano originario de Puerto Escondido, Oaxaca, y campeón mundial en 2017, destacó que Cerritos ofrece condiciones óptimas por sus olas y clima, ideales para el alto rendimiento.

“Cerritos es una playa muy buena por la consistencia de sus olas y las temperaturas del agua y del clima. Es un lugar ideal para demostrar nivel y prepararse para eventos más grandes”, señaló.

¿Cómo iniciar en el surf profesional?

Autoridades del evento expusieron que cualquier persona puede iniciar en este deporte; para ello, deben acercarse a la Surf Open League, la cual funciona como una plataforma de competencia y desarrollo para surfistas, así como a las escuelas de surf que se ubican en Cerritos, donde operan alrededor de 11 escuelas con instructores profesionales.

El proceso formativo puede comenzar desde los 8 años de edad, bajo la guía de entrenadores y escuelas certificadas.

Impacto económico para la región

Natalia Rufo Castaño, directora de Turismo Municipal, informó que el evento generará una derrama económica aproximada de 3 millones de pesos, gracias a la llegada de competidores y visitantes que prolongarán su estancia en la zona.

“Estamos esperando una derrama económica aproximada de 3 millones de pesos, derivada de la llegada de competidores que vienen con acompañantes y visitantes que van a prolongar su estancia en la zona durante el evento”, explicó.

El Surf Open Cerritos 2025 se posiciona como uno de los eventos deportivos y turísticos más relevantes del año en Baja California Sur, fortaleciendo la proyección de la región y resaltando la importancia del deporte para la comunidad y para las nuevas generaciones.

