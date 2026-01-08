Surgen Lord y Lady Viva Aerobús (Video)

La aerolínea Viva Aerobús enfrentó un episodio de tensión; así como el surgimiento de sus propios Lord y Lady, a bordo de un vuelo con destino a Cancún, luego de que una pareja protagonizara un altercado que obligó a detener la salida y generó un retraso aproximado de 40 minutos, de acuerdo con testimonios de pasajeros.

El incidente ocurrió cuando un empleado de la compañía tuvo contacto accidental con un perro que viajaba con la pareja, situación que desató una reacción agresiva del hombre, identificado por usuarios en redes sociales como Lord, quien comenzó a lanzar amenazas verbales.

Según relataron testigos, el pasajero se levantó de su asiento y encaró al empleado, mientras la tripulación intentaba contener la situación; sin embargo, la actitud del hombre se mantuvo hostil, elevando el nivel de tensión dentro de la cabina.

Aunque el trabajador ofreció una disculpa por el incidente inicial, la confrontación continuó. La mujer, señalada por pasajeros como Lady, se sumó a las agresiones verbales, lo que llevó a la tripulación a solicitar apoyo externo para restablecer el orden.

Ante la escalada del conflicto, Viva Aerobús decidió regresar la aeronave a la plataforma y solicitó la intervención de autoridades federales. Durante el proceso, algunos pasajeros documentaron en video los hechos, que incluyeron insultos y forcejeos con personal de apoyo.

Elementos de la Semar arribaron a la aeronave para proceder con el descenso de la pareja; no obstante, ambos se resistieron a abandonar el avión, lo que prolongó aún más el retraso del vuelo y la incomodidad del resto de los viajeros.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando la mujer lanzó un vaso con chocolate caliente hacia pasajeros sentados en filas posteriores, provocando reclamos generalizados y exigencias para que fuera retirada de la aeronave.

Finalmente, la pareja fue descendida con apoyo de la Semar, permitiendo que el vuelo retomara su curso. La aerolínea reiteró la importancia de mantener conductas respetuosas a bordo y recordó que cualquier altercado puede derivar en sanciones y demoras que afectan a todos los pasajeros.

