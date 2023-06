Así protegen los padres de familia a sus hijos durante la tercera onda de calor

La Paz.- La tercera onda de calor continúa afectando a Baja California Sur, donde se esperan temperaturas que van de los 40 a los 45 grados Celsius, de acuerdo con pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). En este contexto, los padres de familia han redoblado los esfuerzos para proteger a sus hijos y evitar que estos sufran un golpe de calor.

Madres de familia de la Escuela Primaria Emma Isabel Osuna Mancillas, en la ciudad de La Paz, señalaron que entre las principales recomendaciones que hacen a sus hijos se encuentran mantenerse hidratados y evitar exponerse al sol. Ellas envían a sus niños con botellas de agua, y procuran que estos utilicen una gorra cuando están al aire libre.

“Sería más que nada que tomen demasiada agua. Ahorita el calor, está demasiado fuerte y hay que hidratarnos. Otras, que tengan cómo protegerse: traer su gorrita, su sombrilla, para que no les afecte porque los rayitos de sol están demasiado fuertes”, dijo Nadia.

“Que tomen mucha agua. Yo le doy agua a la niña para que esté bien hidratada, más ahora que le toca Educación Física para que se hidrate y no pase calores ni sed”, comentó Gregoria.

La señora Irene enfatizó que es importante que los adultos les expliquen a los niños los efectos que puede generar la onda de calor en su salud, y cómo evitar un golpe de calor.

“Que no anden correteando, que traigan sus botellitas de agua y que procuren no estar en el sol, que procuren andar en la sombra […] Está muy refeo el calor. Entonces ellos no saben; ellos nomás quieren andar jugando y yo creo que debemos de tener conciencia e irles explicando a ellos qué es un golpe de calor porque se pueden deshidratar, desmayar y ellos se lo van a tomar muy a la ligera, un simple desmayo”, resaltó.