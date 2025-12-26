Susana Zabaleta acusa misoginia tras abucheo de prensa en aeropuerto

La actriz y cantante Susana Zabaleta denunció un acto de “misoginia” después de que varios reporteros la abuchearon el pasado fin de semana al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La intérprete aseguró que la reacción de la prensa se debió a una mala relación con algunos medios, exacerbada por la polémica generada por su pareja, el comediante Ricardo Pérez.

Según relató la propia Zabaleta en un video publicado en sus redes sociales, al recoger su equipaje fue recibida por más de una decena de reporteros que corearon consignas como “¡Prensa digna!” antes de comenzar a abuchearla. La artista afirmó que intentó sumarse irónicamente a la petición de una “prensa digna”, pero su gesto fue malinterpretado y desencadenó las rechiflas.

El conflicto entre Zabaleta y parte de la prensa de espectáculos ha ido escalando en las últimas semanas. El punto de quiebre se dio luego de que Ricardo Pérez, integrante del popular podcast La Cotorrisa, protagonizara un incidente con reporteros y difundiera una parodia burlándose de algunos medios, lo que provocó malestar entre periodistas y conductores de espectáculos.

La abucheada actriz sostuvo que no es responsable del comportamiento de su pareja y calificó la agresión de género como una manifestación de misoginia, indicando que se le está responsabilizando por hechos que no le corresponden. Además, pidió a los reporteros que dirijan sus reclamos directamente a Pérez, ya que su carrera profesional no está vinculada con las acciones de él.

El episodio ha generado diversas reacciones dentro del ambiente de espectáculos en México, donde algunos comunicadores han respondido directamente al conflicto entre Zabaleta, Pérez y los medios. La disputa ha puesto sobre la mesa tensiones latentes entre figuras de la farándula y la prensa, con debates sobre la responsabilidad de las celebridades frente a sus parejas y la ética en la cobertura mediática.

Por su parte, Zabaleta aseguró que continuará con su trabajo artístico y profesional sin dejarse intimidar por las críticas mediáticas, y refrendó que su permanencia en el medio del espectáculo está basada en mérito y trayectoria propios.

