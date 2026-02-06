“No deben usar dinero público para embellecerse”: Susana Zatarain critica estética en el Senado

Un nuevo escándalo de privilegios sacudió los pasillos del Congreso de la Unión. En primer lugar, la senadora por Baja California Sur, Susana Zatarain, criticó de forma tajante la existencia de un salón de belleza dentro del Senado. Asimismo, la polémica estalló este 4 de febrero cuando se reveló que las legisladoras tenían un espacio exclusivo para maquillaje y peinado. Zatarain señaló que estos lujos son los que provocan que la gente ya no crea en los políticos.

El salón estaba ubicado en el segundo piso del recinto legislativo. De hecho, la directiva del Senado intentó defender el espacio diciendo que era para que los políticos se vieran “presentables”. Debido a esto, la presión en redes sociales y medios nacionales no se hizo esperar. Por lo tanto, las autoridades tuvieron que clausurar el lugar pocas horas después de que se diera a conocer su existencia. Para la senadora sudcaliforniana, este es solo un ejemplo de cómo se malgasta el dinero de los ciudadanos.

Bar y restaurante: Más excesos señalados

Por otro lado, Zatarain fue más allá en sus acusaciones contra la bancada de Morena. Por ejemplo, denunció que el Senado parece una “casa personal” llena de caprichos. Sin embargo, no solo mencionó la estética, sino que aseguró que también cuentan con un bar y un restaurante propio donde pueden pedir comida a cualquier hora. “Yo lamento mucho esos excesos. Claro que no los comparto y claro que no los utilizo”, sentenció la legisladora durante su intervención.

La exigencia de austeridad real

Sin duda, este episodio se convirtió en un símbolo del mal uso de los recursos del pueblo. No obstante, el debate sobre los privilegios en la Cámara Alta apenas comienza. En resumen, Susana Zatarain pidió recuperar la confianza pública mediante un ejercicio político que no necesite de lujos innecesarios. De igual forma, recordó que la credibilidad de las instituciones depende de que los políticos vivan con la misma austeridad que le exigen al resto de la sociedad mexicana.

Finalmente, la clausura del salón de belleza deja una pregunta en el aire sobre qué otros gastos ocultos existen en el presupuesto legislativo. En conclusión, la postura de la senadora de BCS se suma a las voces que piden transparencia total en el gasto del Senado. Con estas acciones, se busca que los recursos públicos se destinen a las necesidades reales de los estados y no a servicios de belleza personales para quienes deberían estar trabajando por el país.

