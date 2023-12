Susana Zatarain se registra para precandidata a senadora por el PAN

Se llevó a cabo el registro Susana Zatarain como precandidata al Senado de la República por Baja California Sur. La militante del Partido Acción Nacional (PAN) presentó los documentos necesarios al Presidente de la Comisión Estatal de Procedimientos Electorales del mismo partido en Baja California Sur y oficializó su participación en la contienda interna.

En su discurso, Susana tachó de indolente al gobierno del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) por las políticas de austeridad que han tomado los últimos años y cómo estas, según sus palabras, afectan a las y los sudcalifornianos.

“Voy a trabajar por Baja California Sur para que tengamos guarderías porque nos las quitó este gobierno indolente, vamos a trabajar muy fuerte para que no haya ningún niño sin atención médica porque tenemos el sistema de salud más deficiente de la historia, no es posible que las niñas y los niños no tengan ni vacunas para los recién nacidos, no voy a dejar de luchar hasta que tengamos respuesta a estas ineficiencias, voy a hacer una guardiana del medio ambiente, que es mi gran vocación. Voy a luchar para que el estero de San José tenga respuestas y no solo se estén pasando la bolita unos a otros para ver quién lo soluciona, voy a trabajar profundamente para impulsar la economía del estado, porque somos un estado pujante, pero falta visión no es a miopía que tiene el Gobierno morenista actual”.