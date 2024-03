Susana Zatarain propone equidad urbana en Baja California Sur

Baja California Sur se destaca como uno de los estados con mayor inversión y derrama económica a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de esta situación, existe una marcada brecha entre los desarrollos turísticos y las colonias donde residen los sudcalifornianos.

En este contexto, la candidata al Senado de la República por la coalición “Fuerza y Corazón x México”, Susana Zatarain, ha señalado que el principal eje de su campaña será la creación de un desarrollo social y urbano equitativo, que no esté desconectado de los grandes desarrollos turísticos. Zatarain subrayó que, a pesar de la importante vocación turística del estado, los gobiernos de Morena han descuidado a los productores primarios, quienes también contribuyen significativamente a la economía local.

“La gente normaliza vivir sin drenaje, sin agua, sin energía eléctrica en todas sus calles para tener seguridad. Vengo a decirles que debemos tener un desarrollo parejo, es el eje de mi campaña y de mis propuestas; desarrollo parejo. Quiero decirte que tengo vocación turística y un desarrollo disparejo, debemos tenerlo parejo. También tenemos un desarrollo primario importante, aquí tenemos pescadores, agricultores, ganaderos y sudcalifornianos que no están siendo apoyados por estos gobiernos morenistas indolentes”.

La candidata blanquiazul destacó un completo desconocimiento por parte del gobierno estatal en asuntos turísticos, señalando que no es coincidencia que los esfuerzos de los fideicomisos de turismo están dando resultados positivos al atraer turistas y generar una derrama económica significativa para los habitantes de Baja California Sur.

“Hay una miopía tremenda con el tema del turismo, trabajaré para que no se quite el apoyo a la promoción turística. No es casualidad que se llenen los aviones de turistas de alto poder adquisitivo, dejan grandes propinas a nuestra gente; además la gran derrama económica que dejan y sostienen muchas áreas de nuestro estado”.