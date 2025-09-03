suspensión temporal de servicios del IMSS en Los Cabos por efectos del huracán Lorena

Derivado de las intensas precipitaciones provocadas por el paso del huracán Lorena, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa la suspensión temporal de diversos servicios médicos, administrativos y de guardería en Los Cabos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de derechohabientes, trabajadores y menores usuarios.

Entre las unidades afectadas se encuentra la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6 en San José del Cabo, la cual sufrió afectaciones por inundaciones, motivo por el que se suspenden temporalmente los servicios de consulta en los turnos matutino y vespertino, hasta nuevo aviso.

Otras suspensiones incluyen:

UMF No. 39 en Cabo San Lucas: sin atención médica durante el turno matutino .

Subdelegación del IMSS en Cabo San Lucas y la Oficina Técnico Administrativa en San José del Cabo: ambas permanecerán cerradas temporalmente.

Centro Educativo Infantil Kuyimá: suspende temporalmente su servicio de guardería.

El IMSS exhorta a la población derechohabiente a mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer la reanudación de los servicios. Asimismo, se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas que persisten en la región.

