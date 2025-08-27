Ya no podras hacer envíos a Estados Unidos por esta razón

Correos de México ha anunciado la interrupción temporal de sus servicios de envío postal y de paquetería con destino a Estados Unidos a partir de este 27 de agosto de 2025. La medida responde directamente a una nueva política fiscal impuesta por el gobierno estadounidense, que modifica las condiciones para el ingreso de mercancías.

Esta decisión surge luego de que la administración de Donald Trump eliminara una exención fiscal previamente aplicada a paquetes con un valor inferior a 800 dólares. Dicha exención, conocida como “de minimis”, deja de existir, modificando radicalmente el panorama para los envíos internacionales.

La Orden Ejecutiva 14324, emitida por la Casa Blanca, formaliza este cambio y entrará en vigor el 29 de agosto. A partir de esa fecha, Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes que reciba, sin importar su país de origen ni el valor monetario de la mercancía que contengan.

¿Habrá pronta solución para los envíos?

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano, mantiene un diálogo activo con las autoridades estadounidenses y organismos postales internacionales.

El propósito es llegar a un acuerdo que logre la reanudación de los servicios de envíos, brindando certeza a los usuarios y evitando posibles inconvenientes en la entrega de mercancías.

La suspensión permanecerá vigente hasta que estos nuevos procesos queden debidamente definidos.

Una decisión con eco internacional

México no es el único país afectado por esta medida. Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda también han optado por suspender temporalmente sus envíos postales hacia territorio estadounidense.

Estas naciones esperan la definición de nuevos procesos operativos antes de reanudar sus servicios.