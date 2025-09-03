Suspenden servicio de transporte Ruta del Desierto en Los Cabos por huracán Lorena

Debido al paso del huracán Lorena por el sur de Baja California Sur, el servicio de transporte público de Ruta del Desierto en Los Cabos fue suspendido temporalmente este martes como medida preventiva para proteger la seguridad de usuarios y operadores.

La empresa de transporte informó que la suspensión del servicio se debe a las condiciones adversas de tránsito y al clima provocado por el fenómeno meteorológico. La medida estará vigente hasta nuevo aviso, dependiendo del comportamiento del ciclón tropical en las próximas horas.

“Nos mantendremos atentos al desarrollo de la situación y reanudaremos el servicio tan pronto como las condiciones lo permitan”, señaló la empresa en un comunicado oficial.

Ruta del Desierto reanudará operaciones cuando el clima lo permita

Ruta del Desierto también ofreció una disculpa por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de la ciudadanía. Indicó que estarán disponibles para atender cualquier duda o solicitud de información adicional a través de sus canales de contacto habituales.

La suspensión del servicio afecta diversas rutas del transporte público en Los Cabos, por lo que se recomienda a los usuarios mantenerse informados mediante fuentes oficiales y tomar precauciones.

Huracán Lorena se aproxima a Los Cabos con vientos de hasta 120 km/h

De acuerdo con el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), emitido a las 5:00 a.m. hora local, el centro del huracán Lorena se ubicaba a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, presentando vientos máximos sostenidos de 120 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 24 km/h.

Las autoridades de Protección Civil de Baja California Sur mantienen el monitoreo del fenómeno y exhortan a la población a seguir las recomendaciones de seguridad, evitar salir si no es necesario y mantenerse al tanto de los comunicados oficiales ante cualquier cambio en la trayectoria o intensidad del ciclón.

