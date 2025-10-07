Suspenden clases en Los Cabos y La Paz este miércoles por huracán Priscilla

Ante el incremento de lluvias y fuertes vientos provocados por el huracán Priscilla, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó la suspensión de clases para este miércoles 8 de octubre en los municipios de Los Cabos y La Paz, como medida preventiva para proteger a la comunidad escolar.

Una decisión preventiva ante efectos intensos del huracán

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, ratificó esta medida durante la sesión del centro de mando federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales. Destacó que las condiciones meteorológicas pueden agravarse en las próximas horas, lo que justifica esta acción preventiva.

“Esta es una medida importante, seria y responsable. No sabemos con precisión cuántos milímetros de lluvia se registrarán durante la noche, por lo que debemos monitorear continuamente con apoyo de Conagua y otras dependencias para evaluar posibles afectaciones”, señaló.

La suspensión aplica para todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.

El huracán Priscilla podría alcanzar categoría 3 esta noche

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el huracán Priscilla alcance su pico de intensidad este martes por la noche, posiblemente llegando a categoría 3, antes de iniciar su fase de debilitamiento.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, detalló que:

En Los Cabos , se pronostican lluvias intensas con acumulados entre 150 y 250 milímetros .

En La Paz , las precipitaciones oscilarán entre 50 y 75 milímetros , aunque podrían aumentar en zonas costeras.

Ya se han registrado hasta 90 milímetros en algunas zonas del sur de Baja California Sur.

Llaman a evitar traslados y mantenerse informados

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas a través de fuentes oficiales, y a evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo en zonas de riesgo como arroyos, laderas y calles susceptibles a inundación.

La reanudación de clases dependerá de la evolución del sistema meteorológico y de las condiciones de seguridad en cada municipio.