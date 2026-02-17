Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 16 de Febrero, 2026
Sin categoría

Suspenden clases en Tijuana y otros municipios de Baja California por lluvias

Debido a las precipitaciones, autoridades confirmaron la suspensión de clases presenciales en Tijuana y otros municipios vecinos
16 febrero, 2026
Tijuana, Baja California, suspenden clases por lluvias

Las condiciones climatológicas adversas que afectan al noroeste de México han obligado a las autoridades educativas a determinar la suspensión de clases presenciales en el municipio de Tijuana, como una medida estratégica para reducir la movilidad urbana. Esta decisión busca mitigar los riesgos asociados a la lluvia persistente que ha impactado la región desde la tarde del lunes, priorizando la seguridad de la comunidad estudiantil y docente en diversas zonas de Baja California.

La medida preventiva, que originalmente inició en el turno vespertino del lunes, se extiende para el turno matutino de este martes 17 de febrero en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que, hasta el momento, las actividades para el turno vespertino del martes se mantienen de forma presencial, aunque esto permanece sujeto a la evolución de las condiciones del tiempo y los reportes oficiales.

En contraste con la situación de la zona costa, en municipios como Mexicali, San Felipe, Ensenada y San Quintín, las actividades escolares se desarrollan con normalidad. No obstante, instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Baja California han decidido migrar a la modalidad virtual en sus campus de Tijuana y Ensenada para facilitar las labores de limpieza y asegurar la integridad de su personal y alumnado ante el pronóstico de precipitaciones.

Finalmente, el pronóstico meteorológico indica que persistirá un cielo mayormente nublado con temperaturas bajas. Las autoridades reiteran la importancia de evitar traslados que no sean esenciales y mantenerse informados a través de los canales oficiales. El sistema de emergencias 911 permanece activo para atender cualquier incidente derivado de los encharcamientos o incidentes en zonas de riesgo por la inestabilidad climática.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

EtiquetasLluviassuspención clasesTijuana
