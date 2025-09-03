¿Habrá transporte público en La Paz hoy 3 de septiembre? Esto informó Tránsito Municipal
La Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz informó la suspensión del transporte público en la zona sur de la ciudad, debido a las lluvias intensas y al cierre de pasos vehiculares provocados por el huracán Lorena.
La medida aplica tanto para el transporte tradicional como para el sistema del Tiburón Urbano, y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, en función de las condiciones climáticas.
Recomendaciones a la población
Las autoridades municipales pidieron a la ciudadanía:
-
Circular con precaución en toda la ciudad.
-
Consultar el mapa de arroyos en tiempo real en el sitio oficial del Ayuntamiento.
-
Evitar transitar por zonas de riesgo para prevenir accidentes.
Siguen las lluvias por el huracán Lorena
El huracán Lorena genera lluvias continuas y acumulados significativos en La Paz, lo que ha obligado a suspender clases y ahora también parte del transporte público.
Las autoridades recalcaron que se mantendrán los avisos oficiales conforme evolucione el fenómeno meteorológico en Baja California Sur.