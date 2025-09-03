¿Habrá transporte público en La Paz hoy 3 de septiembre? Esto informó Tránsito Municipal

La Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz informó la suspensión del transporte público en la zona sur de la ciudad, debido a las lluvias intensas y al cierre de pasos vehiculares provocados por el huracán Lorena.

La medida aplica tanto para el transporte tradicional como para el sistema del Tiburón Urbano, y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, en función de las condiciones climáticas.

Recomendaciones a la población

Las autoridades municipales pidieron a la ciudadanía:

Circular con precaución en toda la ciudad.

Consultar el mapa de arroyos en tiempo real en el sitio oficial del Ayuntamiento. LEER MÁS: Arroyos de La Paz hoy: cierres y pasos con precaución por lluvias del huracán Lorena

Evitar transitar por zonas de riesgo para prevenir accidentes.

Siguen las lluvias por el huracán Lorena

El huracán Lorena genera lluvias continuas y acumulados significativos en La Paz, lo que ha obligado a suspender clases y ahora también parte del transporte público.

Las autoridades recalcaron que se mantendrán los avisos oficiales conforme evolucione el fenómeno meteorológico en Baja California Sur.