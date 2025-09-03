Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 3 de Septiembre, 2025
HomeLa Paz¿Habrá transporte público en La Paz hoy 3 de septiembre? Esto informó Tránsito Municipal
La Paz

¿Habrá transporte público en La Paz hoy 3 de septiembre? Esto informó Tránsito Municipal

La Dirección de Seguridad Pública informó la suspensión del transporte en la zona sur de La Paz; conoce aquí qué rutas están afectadas.
Andrea Villarreal
3 septiembre, 2025
0
1
¿Habrá transporte público en La Paz hoy 3 de septiembre? Esto informó Tránsito Municipal

Foto: Tránsito Municipal de La Paz

La Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz informó la suspensión del transporte público en la zona sur de la ciudad, debido a las lluvias intensas y al cierre de pasos vehiculares provocados por el huracán Lorena.

La medida aplica tanto para el transporte tradicional como para el sistema del Tiburón Urbano, y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, en función de las condiciones climáticas.

Recomendaciones a la población

Las autoridades municipales pidieron a la ciudadanía:

Siguen las lluvias por el huracán Lorena

El huracán Lorena genera lluvias continuas y acumulados significativos en La Paz, lo que ha obligado a suspender clases y ahora también parte del transporte público.

Las autoridades recalcaron que se mantendrán los avisos oficiales conforme evolucione el fenómeno meteorológico en Baja California Sur.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasClimaTemporada de huracanes 2025Transporte público
Articulo anterior

Suspenden servicio de transporte Ruta del Desierto en Los Cabos por huracán ...