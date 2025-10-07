Suspenden transporte en Los Cabos por lluvias del huracán “Priscila”

Debido a las lluvias provocadas por el huracán Priscila, la Dirección Municipal de Transporte informó la suspensión temporal del transporte público en el municipio.

La medida se tomó como prevención ante las condiciones adversas registradas desde la madrugada de este martes.

El titular del área, Flavio Amador Hernández, explicó que las unidades permanecerán fuera de circulación hasta que se valoren las condiciones de las vialidades y se determine que existen condiciones seguras para reanudar el servicio.

“‘Ruta del Desierto’ había reanudado actividades, pero por cuestión de las lluvias de Cabo San Lucas volvió a parar el servicio. Igual colectivos y urbanos van a valorar cómo están las vialidades, por lo que se van a esperar un poco; ahorita no hay servicio y paulatinamente se van a activar según se pueda en el transcurso del día”, expresó Amador Hernández.

El funcionario señaló que la reactivación será gradual, dependiendo de la intensidad de las lluvias y del estado de las calles.

Muchas vialidades presentan corridas de agua, lodo y acumulación de tierra, lo que dificulta la movilidad vehicular.

Esta mañana, autoridades de la Dirección de Transporte municipal informaron que en San José del Cabo fueron habilitadas las rutas del transporte colectivo 6 y 8.

Por su parte, la línea de transporte El Tuse, que opera en Cabo San Lucas, informó mediante un comunicado que el servicio se mantendrá suspendido durante este martes 7 de octubre.

La empresa prevé reanudar operaciones mañana miércoles, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, mientras continúan las lluvias asociadas al huracán Priscila.