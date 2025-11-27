Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 27 de Noviembre, 2025
Nacional

Suspenden a tres policías en Cancún por presunta extorsión a turistas

Tres policías de Cancún fueron suspendidos tras ser acusados de extorsionar a turistas, generando preocupación por la seguridad en la zona.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
27 noviembre, 2025
Tres policías municipales de Cancún fueron suspendidos tras ser señalados por presunta extorsión a un grupo de turistas, según informaron autoridades locales.

La denuncia surgió luego de la difusión de un video en redes socialesdonde se observa a los agentes solicitando un pago irregular durante una inspección.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que los elementos fueron separados de sus funciones mientras se realiza una investigación interna para determinar responsabilidades y revisar los protocolos aplicados durante la intervención.

La dependencia reiteró que no tolerará actos de corrupción dentro de la corporación.

El caso generó inquietud entre prestadores de servicios, empresarios turísticos y visitantes, quienes destacaron la necesidad de garantizar un entorno seguro en este importante destino de turismo en México. Organizaciones locales pidieron reforzar la supervisión policial y aplicar sanciones ejemplares si se confirma la falta.

