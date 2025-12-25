Suspenderán recolección de basura en BCS durante Navidad y Año Nuevo

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, autoridades y dependencias municipales de Baja California Sur anunciaron que el servicio de recolección de basura será suspendido o reducido en distintas zonas del estado durante los días festivos, como parte del calendario oficial de descanso para el personal operativo.

De acuerdo con información de las direcciones de Servicios Públicos Municipales, el servicio se detendrá principalmente los días 25 de diciembre y 1 de enero, retomándose de manera gradual en los horarios y rutas habituales al día siguiente. Las autoridades pidieron a la población no sacar la basura a la vía pública durante estas fechas para evitar acumulación de residuos, malos olores y la proliferación de fauna nociva.

En el caso de La Paz y Los Cabos, los ayuntamientos informaron que solo se mantendrán guardias mínimas para atender reportes urgentes, mientras que en otros municipios el servicio se reanudará conforme a los calendarios locales previamente establecidos.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a almacenar correctamente sus residuos, utilizar bolsas resistentes y respetar los horarios de recolección, subrayando que el cuidado de la imagen urbana y la salud pública es una responsabilidad compartida.

Finalmente, se invitó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por los ayuntamientos y a reportar cualquier contingencia a los números de atención ciudadana correspondientes.

